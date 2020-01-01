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     Сплит-системы - как и кондиционеры являются стационарными устройствами, которые обеспечивают хорошие климатические условия в вашем доме, квартире, офисе, а так же в других помещениях в течении всего года. Эта техника хорошо работает на охлаждение воздуха, но и так же на обогрев, при этом очищает воздух от пыли и бактерий, а также от других мелких частиц. Перед приобретением вам необходимо определиться с имеющимся у вас бюджетом, так как от этого зависит приобретаемая вами марка и модель климатической техники, её производительность и наличие дополнительных опций и функций.

     Самое главное, на что стоит обратить внимание - это максимальная площадь и объем помещения, в котором будет устанавливаться сплит-система или кондиционер.

     Уровень шума, который происходит при работе сплит системы будет играть важную роль, если данная техника будет устанавливаться в спальне или в офисе - чем меньше дБ будет при работе вырабатывать - тем более комфортнее будет находиться в помещении.

    Также, одно из главных преимуществ, будет являться наличие дополнительный функций и режимов, таких как ночной (более тихий) и автоматический режимы работы. Очень удобны будут возможности встроенного адаптера Wi-Fi и блютуз, с помощью которых вы сможете управлять ими посредством смартфона, планшета или компьютера.

     Наш интернет магазин предлагает большой каталог сплит-систем известных мировых марок.

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